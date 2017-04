Shopping traz diversas opções de compra para a Páscoa

A Páscoa está chegando e com ela todas as delícias desta época tão doce e recheada. Para o próximo domingo (16), seja qual for o chocolate escolhido, seja para presentear ou para consumo próprio, quem gosta de chocolate vai encontrar o que procura entre as lojas e docerias do Shopping Campo Grande.

As opções são para todos os gostos, artesanais, clássicos e até para quem quer sair do tradicional. Por exemplo, tem até cookie de Páscoa: nos sabores pão de mel ou cenoura, que podem ser encontrados na Mr. Cheney. Quem prefere chocolate artesanal pode se deliciar com a produção da Dolce Mondo, que além dos chocolates traz outras lembrancinhas e dicas de presentes, como as cestas de Páscoa ou a galinha aramada.

Os apaixonados por doce de leite podem correr para a Havanna, que traz ovos de chocolate ao leite recheados com muito doce de leite, além de diversas alternativas. Ótimas opções também podem ser encontradas nas lojas da Cacau Show, que traz entre suas sugestões os ovos Dreams (R$ 49,90 por 400g), a Kopenhagen, com o ovo Língua de Gato ao leite (R$ 134,00 por 500g), Qoy Chocolate Experience e Americanas. A Amor aos Pedaços traz ainda a opção do doce Bicho de Pé (R$ 69,90 por 200g).

O Shopping Campo Grande é aberto ao público de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h. Durante a Sexta-Feira Santa (14), as lojas estarão fechadas. Apenas a Praça de Alimentação e as opções de lazer estarão abertas das 10h às 22h.

