Shopping terá horários diferenciados para o fim de ano

Para o Ano Novo, a novidade é que na véspera (31) todas as atividades estarão em funcionamento das 10h às 18h - Reprodução / Internet

O Shopping Campo Grande tem mais uma novidade para este Natal: horários especiais para que seus clientes tenham mais conforto e facilidades na hora de fazer suas compras de fim de ano. Para maior bem-estar, alimentação e atividades de lazer também estarão disponíveis.

Já no próximo domingo (17), o horário de funcionamento das lojas, quiosques, alimentação e lazer será das 10h às 22h. Durante toda a semana, de segunda a sábado (18 a 23), o funcionamento será das 10h às 22h, e no domingo seguinte, véspera de Natal, o Shopping abrirá às 9h e permanecerá em atividade até às 18h. No dia 25, feriado de Natal, as âncoras, lojas e quiosques não abrirão, e o setor de alimentação e lazer funcionará das 10h às 22h.

Para o Ano Novo, a novidade é que na véspera (31) todas as atividades estarão em funcionamento das 10h às 18h. No dia primeiro de janeiro as âncoras, lojas e quiosques não abrirão e as atividades de alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h.

Clientes que utilizarem o aplicativo do Shopping Campo Grande para o pagamento do ticket de estacionamento terão tarifa reduzida e única para o dia todo. O app pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets.