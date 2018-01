Shopping realiza Bazar Kids com descontos de até 50% - Divulgação

Os pais podem aproveitar o fim das férias e a volta às aulas para comprar produtos em liquidação até este domingo (28 de janeiro) no Bazar Kids, que terá material escolar, livros, vestuário, calçados e acessórios com descontos de até 50% no Shopping Bosque dos Ipês. As lojas Saraiva, Celeiro Pedroca e Jujuba, Santa Bellezzinha Teen e Misses Lingerie estão com produtos expostos em frente à Lojas Americanas.

A Saraiva está com produtos de volta às aulas, como mochilas a R$ 34,90 e livros de histórias clássicas infantis por R$ 7,90. Outros títulos como: O menino maluquinho de R$ 54,90 por R$ 23,90, Eleanor e Park – Best Seller do New York Times de R$ 24,90 por R$ 9,90, O pequeno príncipe por R$ 8,90 e o Surpreendente de Maurício Gomyde de R$ 29,90 por R$ 5,90.

A loja Celeiro Pedroca e Jujuba expõe roupas, calçados, móveis, brinquedos, entre outros produtos com descontos de até 50%. Os sapatinhos infantis masculinos e femininos, por exemplo, de R$ 84,90 está por R$ 50,00.

Pijamas infantis do Homem Aranha, Capitão América, Batman e Frozen estão disponíveis na Misses Lingerie, a coleção divertidíssima está com 30% de desconto. A criançada vai dormir preparada para brincar! Diversas peças da loja Santa Bellezzinha Teen estão a R$ 30,00. A loja oferece também vestuário para jovens de até 16 anos de idade.

Serviço

Bazar Kids

Data: Até 28 de janeiro

Horário: 10h às 22h

Local: Em frente à Lojas Americanas – 2º piso - Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.