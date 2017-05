Shopping estima a adoção de mais de 50 cães no Parque Pet

Conforme programação do evento Parque Pet, do Shopping Bosque dos Ipês, será realizada neste sábado, dia 20 de maio, a partir das 10h, a 2ª Feira de Adoção Responsável de animais. Todos os pets, incluindo filhotes e adultos, não possuem raça definida e, em sua maioria, provenientes de casos de maus tratos e abandono.

A maioria dos peludos foram resgatados pela Associação de Amparo e Defesa Animal Fiel Amigo, que há mais de 15 anos desenvolve um trabalho social sério. A presidente desta ONG, Laura Cristina, reforça a importância de eventos como o Parque Pet, em que existe a preocupação não somente pela adoção, como também a conscientização. “As pessoas precisam entender que estão levando uma vida para casa, precisam estar dispostas a cuidar e não abandonar na primeira dificuldade. Isso é sério!”, esclarece Laura.

Encontrar um lar para os bichos é apenas mais uma etapa do trabalho dos protetores. Após encontrado o possível tutor do animal, a ONG realiza também o acompanhamento e adaptação dos animais nas residências.

Para se candidatar a tutor de um bichinho, o interessado precisa apresentar cópia dos documentos pessoais, bem como comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade. Serão distribuídos no evento, kit da clínica veterinária 100% Pet, parceira do evento e viabilizadora da feira de adoção, que inclui um saco de ração, comedouro, um vale desconto de R$10,00 (dez reais) em compras acima de R$120,00 e a primeira dose da vacina no caso de filhotes.

No Parque Pet todos os animais destinados a adoção ficam soltos em um amplo espaço na praça central, permitindo mais liberdade aos mascotes e muita visibilidade. “Na primeira edição da Feira foram adotados 15 cachorros. Até o final da programação do Parque Pet devemos alcançar o número de pelo menos 50 cães com novos lares”, antecipa Adriana Flores, superintendente do Shopping.

A primeira edição já proporcionou histórias emocionantes, como a adoção do cão já adulto Rabito, resgatado há seis meses. Segundo as protetoras, ele foi encontrado com vários sinais de maus tratos, com a pata quebrada e sem os dentes superiores, após a recuperação só faltava um novo lar e ele encontrou logo no início da feira.

Já o vigilante Diego Leocard, também não perdeu tempo e foi buscar um filhote para fazer companhia ao mascote que já tinha em casa. “Eu sempre tive vira-latas e quando fiquei sabendo da feira vim buscar mais um, não suporto vê-los largados na rua”, conta Diego.

Além da feira de adoção, o Parque Pet segue com cronograma gratuito de atividades no final de semana. No sábado, dia 20, também terá a oficina “Você e seu cão em ambientes público” (teoria e prática), das 19h às 20h. No domingo, dia 21, será a vez do encontro do raças com os Bulldogs (inglês e alemão) às 14h e Spitz Alemão às 17h. O circuito de brincadeiras abre diariamente para donos e cachorros de qualquer raça, exceto os cães de guarda.

Serviço: A Feira de Adoção será realizada neste sábado, dia 20 de maio, das 10h às 14h, com entrada franca. O horário de funcionamento do circuito Parque Pet e oficinas gratuitas para crianças é: de segunda a sexta das 15h às 21h, aos sábados das 10h às 21h e domingos e feriados das 12h às 20h, com ingressos a R$ 10, para cães e donos.

O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

