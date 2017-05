Shopping da capital vai sortear R$25 mil reais em vales-compra

Mais uma vez, chega aquela data tão esperada por todas as mães. E pelos filhos também, pois esta é a melhor ocasião para demonstrar o tamanho do seu amor. Entre aquela surpresa tão especial ou o presente já esperado, a data pode se tornar ainda mais especial no Shopping Campo Grande.

O Shopping Campo Grande preparou uma promoção especial para que cinco mães sejam presenteadas com belas surpresas: cinco vales-compra no valor de R$ 5 mil cada para serem utilizados exclusivamente na Loja Pandora no interior do Shopping serão sorteados no dia 15 de maio, às 11h, na Praça Central. Para participar da ação, basta acumular R$ 300 em compras nas lojas participantes da campanha e trocar as notas fiscais por um cupom, no balcão localizado na Expansão, Piso 2, em frente à Loja Centauro.

Com a parceria Caixa, Elo e Cielo, os consumidores que pagarem com cartões CAIXA poderão ter ainda mais chances de ganhar esse prêmio para a mamãe. Quem pagar as compras com cartões da CAIXA da bandeira Elo em estabelecimentos com máquinas Cielo, ganhará cinco cupons para concorrer. Outros cartões CAIXA darão direito a três cupons, se transacionarem nas máquinas Cielo.

Campanha Dia das Mães

Período: 05/05 a 14/05/2017

Local: Shopping Campo Grande

