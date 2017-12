Shopping Campo Grande sorteia carro zero neste Natal

Cada R$ 350,00 em compras nas lojas participantes da promoção valem um cupom para concorrer a um carro Hyundai Creta Attitude 0km no dia 28 de dezembro - Divulgação

Natal é tempo de emoção, de dar e ganhar presentes e o Shopping Campo Grande preparou uma promoção imperdível para seus clientes. Cada R$ 350,00 em compras nas lojas participantes da promoção valem um cupom para concorrer a um carro Hyundai Creta Attitude 0km no dia 28 de dezembro. A promoção é válida para compras realizadas do dia 29 de novembro até o dia 26 de dezembro de 2017.

Para participar do sorteio, basta acumular R$ 350,00 em compras nas lojas aderentes à promoção e trocar as notas fiscais por um cupom, no balcão localizado na Expansão, Piso 2, em frente à Loja Centauro, responder à pergunta: “Qual Shopping sorteará um prêmio incrível para você?” e depositar o cupom na urna. O sorteio será realizado às 11h do dia 28 de dezembro de 2017, na Praça Central do Shopping Campo Grande.

Com a parceria Caixa, Elo e Cielo, os consumidores que pagarem integralmente com cartão Caixa nas funções crédito, débito e/ou pré-pago, transacionadas nas máquinas da Cielo, receberão três cupons para concorrer ao mostrar o comprovante do cartão que sai na máquina da Cielo (via cliente). Se, além de ser da Caixa, o cartão tiver a bandeira Elo, o consumidor recebe ainda dois cupons adicionais, em um total de cinco a cada R$ 350,00. O regulamento completo pode ser consultado no site do Shopping no www.shoppingcampogrande.com.br com os detalhes da promoção.



Serviço:

Sorteio de um Hyundai Creta Attitude 1.6 0KM

Promoção válida para compras de 29/11 A 26/12

Balcão de trocas: Expansão, Piso 2, em frente à Loja Centauro