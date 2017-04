Shopping Campo Grande atende em horários especiais no feriado

Nesta sexta-feira (14), durante o feriado da Sexta-Feira da Paixão, o Shopping Campo Grande funcionará em horário especial. A praça de alimentação e os serviços de lazer estarão abertos das 10h às 22h. Excepcionalmente, por conta da Páscoa, as Lojas Americanas abrirá das 10h às 22h. Cacau Show, Amor aos Pedaços e QOY também estarão abertas, das 12h às 20h. Já as demais lojas e quiosques estarão fechados.

No sábado (15) o atendimento será normal, das 10h às 22h, incluindo lojas, quiosques, alimentação e lazer. E para que o público que busca uma opção de lazer ou deixou as compras de chocolates para a última hora, o Shopping Campo Grande abrirá normalmente no domingo de Páscoa (16). Alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h e, lojas e quiosques, do meio-dia às 20h.

Atrações especiais

Uma programação pensada para toda a família, em especial às crianças, irá agitar o feriado prolongado no Shopping Campo Grande. Um castelo inspirado no filme Frozen está instalado na Praça Central para proporcionar momentos emocionantes. E para tornar a brincadeira ainda mais encantadora, as princesas de Frozen da Disney vêm diretamente do Reino de Arendelle para um encontro mágico com os visitantes da atração. Os encontros acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de abril (sábado, domingo e segunda), das 16h às 19h, com intervalos de 30 minutos entre uma apresentação e outra.

Além de poder tirar fotos e conhecer de perto as princesas, a família poderá abraçar e interagir com as personagens. Os registros são gratuitos e devem ser feitos com suas próprias câmeras fotográficas. Para dar mais conforto aos visitantes, serão distribuídas senhas, com 30 minutos de antecedência, antes do início dos encontros em um balcão localizado próximo à decoração na Praça de Eventos, Piso 1.

Brincadeira Congelante

Os pequenos poderão soltar a voz em um karaokê para cantar o sucesso “Livre Estou”. A atividade continua com o escorregador do Olaf. Além disso, foram instalados monitores e trenós para que as crianças possam disputar uma corrida virtual por meio de um game no meio da neve. E por falar em neve, não poderia faltar um espaço para as crianças montarem os famosos bonecos.

O evento é aberto ao público e indicado para todas as idades*, uma ótima sugestão para os pais se divertirem com seus filhos. O evento está localizado na Praça Central e acompanhará o horário de funcionamento do Shopping. Para mais informações, ligue para (67) 3389-8008.

Veja Também

Comentários