Shopping Bosque dos Ipês realiza evento de West Coast Swing Day no domingo

Dançado de forma improvisada, com liberdade e diversão entre os praticantes, este é o estilo da dança West Coast Swing (WCS). E, para apresentar à população campo-grandense, o evento acontecerá neste domingo (30), a partir das 13h no Shopping Bosque dos Ipês e será realizado simultaneamente em mais 16 cidades do país, com workshop para o público.

O movimento internacional WCS Day foi criado em 2011 com o objetivo de propagar a dança ainda pouco conhecida no Brasil, com os dançarinos cearenses, Jessica Pacheco e Diego Borges, campeões de diversas competições internacionais do estilo.

O WCS é um estilo de dança norte-americana, caracterizado pela elasticidade dos movimentos apresentado através de vários estilos musicais como: pop, R&B, blues, rock e até mesmo MPB, além de incorporar elementos de ritmos como jazz e hip hop, o que facilita dançar nas festas, sem ter restrição de idade, altura ou peso para a prática.

Para o responsável do evento em Campo Grande, Jayme Magalhães Júnior, o West Day é um sonho e está sendo possível concretizá-lo, pois tem outras pessoas sonhando junto. “O grande objetivo é divulgar esse novo estilo de dança para o máximo de pessoas possível, além de propiciar um momento de aprendizado, integração e lazer aos participantes”, disse o advogado e apaixonado por WCS.

Neste domingo (30), será um dia inteiramente dedicado ao West Coast Swing e, além de Campo Grande, as cidades Natal, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Maceió, Brasília, São Paulo, Sorocaba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São João Del Rei, Contagem, Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul e Buenos Aires também participarão do movimento este ano.

Cada aula terá duração de 50 minutos e serão realizadas pelos professores, Sahu Abel e Eloíze Zanré, Jayme Magalhães Jr. e Magna Gonçalves, Kleyton Willyan e Ana Loureiro, Jayme Magalhães Jr. e Magna Gonçalves e Diego Alves e Fabiana Sousa.

As pessoas que tiverem interesse em participar do workshop, deverão se inscrever antes do evento e doar 2kg de alimento não perecível ou um kit higiene (2 cremes dentais, 1 escova de dente e 1 fio dental). As doações serão destinadas à Associação do Aero Rancho para distribuir às famílias carentes.

Serviço

Horário: 13h às 20h

Data: 30 de julho (domingo)

Local: Em frente à Lojas Americanas – Shopping Bosque dos Ipês Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados

