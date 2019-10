Shopping Bosque dos Ipês realiza 3ª edição do Domincão

Os cães poderão participar também do cãocurso que irá eleger o menor cão, maior cão e o mais adestrado - Foto: Divulgação/Assessoria

Para quem tem um membro da família de quatro patas, e que adora passear, ele e toda a família tem data marcada para se divertir na 3ª edição do Domincão, que será realizado no dia 27 de outubro no Bosque dos Ipês – o primeiro shopping pet friendly de Mato Grosso do Sul. O evento inicia às 16 horas no estacionamento e terá caminhada com percurso de 1 quilômetro, feira de adoção, show de agility, cãocurso e diversas atrações para os pets e toda a família.

Para participar do evento é preciso se inscrever no site e doar 1 kg de ração no dia do evento, que será doado para o Projeto de Castração 100 Vira-Latas. Os 100 primeiros inscritos ganharão um kit de participação com camiseta, bandana, plaquinha de identificação e brindes.

Tutores e pets vão percorrer um trajeto de 1 km de caminhada dentro do estacionamento do shopping. Para o bem-estar dos animais e proprietários terá água gratuita no evento.

Os apaixonados por animais poderão encontrar um cãozinho ou gatinho ''para chamar de seu'' na feira de adoção do Projeto de Castração 100 Vira-Latas que acolhem e cuidam de animais abandonados e/ou vítimas de maus-tratos em lares temporários. Produtos das instituições estarão à venda para ajudar no tratamento dos animais.

Com o objetivo de auxiliar a comunidade na conscientização e prevenção sobre câncer de mama e testicular em cães, alunos e professores do curso de Medicina Veterinária da Uniderp realizarão a ação Outubro Rosa e Novembro Azul Pets, fazendo exame de palpação nos animais para verificar a presença de nódulos nas mamas e testículos, além de orientar sobre os sintomas de aparecimento de tumores, as consequências das doenças, entre outras questões. As avaliações são gratuitas.

Para impressionar os menos obedientes, na programação também tem um show de agility com Carol Okada e sua cadela Stela. Médicos veterinários especialistas em dermatologia, cardiologia, fisioterapia e odontologia irão tirar dúvidas dos participantes. Também haverá gravação de plaquinhas de identificação no evento para que todos os pets saiam identificados com o contato de seu dono (a).

Os cães poderão participar também do cãocurso que irá eleger o menor cão, maior cão e o mais adestrado. Os participantes poderão conhecer os serviços do Intuito de Conhecimento do Trabalho de Banco de Sangue Animal, que estará com uma unidade móvel de coleta de sangue de animais de companhia.

Por questões de segurança, o evento tem algumas regras de participação. De acordo com a Portaria nº422/2004, editada pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, será permitido a entrada dos cães listados a seguir, com uso obrigatório de coleiras e focinheira; Pit bull, rotweiller, staffordshire bull terrier, fila brasileiro, american bully, roshi, chow chow, mastim napolitano, mastiff, pastor alemão, pastor belga, pastor suiço, dobermann, dogue alemão, dogue argentino, cane corso, cães de raças orientais (como akita inu e shiba inu).

Serviço

3ª Edição Domincão

Data: 27 de outubro (domingo)

Horário: 16h às 19h

Local: Estacionamento (acesso A) – 1º piso - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.