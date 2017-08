Shopping Bosque dos Ipês comemora aniversário de 4 anos com show do Nando Reis

Hits do cantor Nando Reis como, “Sou dela”, “Relicário”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Marvin” e músicas inéditas da nova turnê, Jardim-Pomar vão embalar a festa de aniversário de 4 anos do Shopping Bosque dos Ipês. No dia 3 de setembro, às 17h o Shopping vai presentear o público com um show exclusivo e inesquecível do seu 14º disco. O evento tem patrocínio da Cervejaria Bamboa.

A concepção do show foi toda montada para mostrar uma perspectiva completamente nova do cantor para o público, que irá mostrar além das músicas, poesias e sons pré-gravados (conversas, vozes, sons mecânicos, rotina, cotidiano, passos, poemas e bastidores) que dialogam com a performance de Nando e sua banda.

Para participar, o cliente deverá realizar compras nas lojas participantes do Shopping das 10h às 22h até o dia 30 de agosto ou enquanto estiverem disponíveis os ingressos promocionais. A cada R$ 200 em compras, o consumidor deverá se dirigir ao Posto de Troca, localizado no 1º piso, tendo em mãos os comprovantes fiscais para apresentação aos funcionários responsáveis pelo atendimento no local e adquirir o ingresso promocional ao custo de R$ 10. De segunda a sexta-feira o cliente tem direto a dois ingressos e no sábado, domingo e feriados apenas um convite. Confira o regulamento no site.

O evento reforça a vocação do Bosque dos Ipês para o entretenimento foi comentado pela superintendente do shopping, Adriana Flores: “Vai ser um dia especial, pois estaremos todos em festa! O show é um presente para a cidade e foi escolhido por nossos consumidores por meio de uma votação em nossas redes sociais. Então aproveite para comprar o presente do Dia dos Pais e garanta seu ingresso. ”, disse.

O show de abertura do show do Nando Reis ficará por conta da banda Naip, uma das bandas de pop/rock mais populares de Mato Grosso do Sul que traz um repertório de composições próprias e versões de músicas de bandas como Raimundos, Ultraje a Rigor, Titãs, Bando do Velho Jack, Barão Vermelho, Legião Urbana e internacionais como U2, Beatles, The Rolling Stones, REM, Bob Marley entre outros.

O Bosque dos Ipês irá receber ainda neste ano, shows de Henrique e Juliano, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó e o DJ Vintage.

Sobre negócios: O Shopping Bosque dos Ipês recentemente inaugurou diversas lojas, são elas: duas operações do Ferrandin Café e Bar, MS Criações, We Like Fashion - exclusiva em Mato Grosso do Sul, Tube Surf que está de volta ao centro comercial e novas lojas que estão com inaugurações previstas para este ano, como Zeroadez, Rock & Ribs, Casa da Tia Paula, iPlace, Panelinhas Brasileiras e Santa Bellezza, de moda Plus Size.

“O Bosque dos Ipês nasceu na zona norte de Campo Grande com a missão de ajudar no desenvolvimento daquela área da cidade. Ao trazer novas operações, renovando e ampliando o mix de lojas que já temos em nosso Shopping, devolvemos aos nossos consumidores o carinho que eles demonstram pelo Bosque. Aliás, o Bosque tem mais que consumidores, tem fãs. E agradecemos por isso.”, explica a superintendente.

