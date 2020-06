Shopping aposta em Drive-Thru e delivery para celebrar Dia dos Namorados

Com a proximidade do Dia dos Namorados, é chegada a hora de pensar em como surpreender aquela pessoa que faz o coração bater mais forte - Foto: Divulgação

Em tempos de isolamento social, uma coisa é certa: não há distância que impeça os apaixonados de demonstrar o amor que sentem um pelo outro. Com a proximidade do Dia dos Namorados, é chegada a hora de pensar em como surpreender aquela pessoa que faz o coração bater mais forte. E pensando nisso, o Shopping Campo Grande realiza uma promoção para inspirar os casais campo-grandenses. A cada R$ 150 em compras, o cliente ganha um brinde do Boticário.

A grande novidade é a praticidade de poder cadastrar as notas fiscais pelo aplicativo do Shopping. O cliente precisa se dirigir ao balcão de trocas apenas para retirar o brinde. Para ajudar os casais na escolha e facilitar a vida de quem prefere comprar de casa, foi criado um catálogo on-line com produtos, preços e indicações de quais lojas contam com serviços como Drive Thru ou Delivery. A promoção vale ainda para quem prefere conferir de perto as opções e ir presencialmente ao Shopping.

Para compras pelo Drive Thru, basta entrar em contato com a loja, escolher o produto, combinar a forma de pagamento, e agendar o melhor dia e horário para retirar a encomenda. Depois, na data e hora marcadas, o cliente deve se dirigir ao ponto de encontro instalado no 2º piso do Shopping, próximo a Riachuelo e aguardar dentro de seu veículo. O produto será entregue devidamente higienizado e a cobrança de estacionamento não será feita para quem aderir a esse serviço. Outra dica é comprar pelo Delivery próprio de cada loja.

Promoção - Quem quiser participar da promoção, só precisa ficar atento ao prazo de retirada do brinde, que vai do dia 4 ou dia 20 de junho. Já as compras podem ser feitas até o dia 12 de junho. Serão aceitas até 3 trocas por CPF. O cadastramento dos cupons fiscais será feito pelo aplicativo do Shopping Campo Grande para smartphones ou tablets, na aba "Promoções", dando mais agilidade ao processo. A retirada do brinde será feita na Praça Central do Shopping, em frente à Pernambucanas, no primeiro piso. O catálogo completo da promoção pode ser acessado no link. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 3389-8008.