Shinzo Abe alerta sobre possível uso de armas Químicas pela Coreia do Norte

O Japão corre o risco de ser atingido por mísseis norte-coreanos com gás sarin, afirmou hoje o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, levantando a possibilidade de um cenário semelhante ao recente ataque na Síria que levou o presidente dos EUA, Donald Trump, a responder com um bombardeio contra alvos sírios.

Segundo um porta-voz, contudo, o comentário de Abe teve o objetivo de destacar a vulnerabilidade do Japão a um eventual ataque da Coreia do Norte e não se trata de informação de agentes de inteligência.

Embora a escala do programa nuclear da Coreia do Norte seja amplamente conhecido fora do país, sua capacidade em armas químicas é considerada incerta. Na estimativa do Ministério de Defesa da Coreia do Sul, os norte-coreanos possuem alguns milhares de toneladas de agentes químicos, incluindo gás sarin.

O governo da Coreia do Sul também estima que a Coreia do Norte tem instalações para fabricar armas químicas, incluindo o VX, um agente nervoso mais mortal que o sarin, utilizado no assassinato, em fevereiro, de Kim Jong Nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong Un. A Coreia do Norte foi um dos poucos países a não assinar a Convenção sobre Armas Químicas, um tratado internacional que proíbe a produção e o uso de armas químicas.

"É possível que a Coreia do Norte já tenha a capacidade de entregar mísseis com ogivas carregadas de sarin", disse Abe, em um painel nesta quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

