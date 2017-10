Sexta rodada de capacitação para angariar recursos federais chega a Aquidauana nesta terça-feira

Capacitação para elaborar propostas e gerir convênios federais em Aquidauana conta com 33 gestores de oito municípios.

Campo Grande (MS) – A sexta rodada dos seminários do Sistema de Convênios (Siconv), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão chega a Aquidauana. A capacitação tem como objetivo treinar gestores municipais para elaborar propostas para angariar recursos federais. O encontro teve início nesta terça-feira (24.10) e conta com a participação de 33 servidores de oito municípios.

O Siconv foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União em convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população.

“Nossos técnicos estão disseminando a metodologia inédita e criada nessa gestão com os gestores dos 79 municípios, por meio de um convênio com a Assomasul [Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul-Geral]. Muitos gestores capacitados nos cursos da Rede Siconv já conquistaram importantes convênios para seus municípios, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores de sua região. Temos certeza que a capacitação dos servidores é ponto fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Nossa meta é investir cada vez mais nas pessoas”, declara o governador Reinaldo Azambuja.

O presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, reforçou a desenvolvimento local e regional, bem como o interesse dos servidores na capacitação. “Nessa etapa a capacitação vai chegar até os municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Rochedo, Corumbá, Ladário. Bodoquena e Miranda. Estamos muito contentes com a participação dos 33 servidores que estão aqui em Aquidauana. Tenho certeza que a realidade de muitos municípios será diferente após esse seminário”, afirma.

A capacitação é fruto da parceria entre Governo de MS, por meio do escritório de parcerias estratégicas da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Associação dos Municípios e Sebrae. De acordo com o assessor técnico da Segov, Luiz Carlos Morenti – responsável pelas capacitações – o treinamento é inédito e abrange desde a elaboração de projetos até a gestão e prestação de contas. “A ideia do governador é conseguir atravessar o momento de crise financeira mantendo investimentos importantes, aumentando entregas para a população e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Com o curso, os servidores aprendem a elencar as prioridades das cidades, fazer um levantamento de cenário das políticas públicas e desenvolvem um novo olhar para avaliar as propostas disponibilizadas pela União, de acordo com as demandas locais”, explica.

Balanço das capacitações

No início da gestão do governador Reinaldo Azambuja, em 2015, 151 servidores foram capacitados para elaborar propostas e gerir convênios federais. A medida rendeu ao Governo de MS o primeiro lugar no Brasil em captação de recursos da União no ano de 2016.

Com os números expressivos, o Governo fechou uma parceria com a Assomasul para disseminar a capacitação aos 79 municípios. Até agora, gestores de 49 municípios já foram capacitados para elaborar propostas e administrar as transferências de recursos da União. Isso significa dizer que de um total de 79 municípios, o curso está com 62% da meta concluída. Na 5ª rodada realizada nos dias 12 e 13 de setembro, em Nova Andradina, 36 representantes de 10 municípios da região passaram pela preparação.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues e Assessoria