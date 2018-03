Sexta-feira tem previsão de pancadas de chuva à tarde em MS

Campo Grande (MS) – A previsão para a primeira sexta-feira de março (2.3) é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde em Mato Grosso do Sul, especialmente nas regiões Centro e Norte do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 35ºC e a mínima, a 20ºC.

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 33ºC e a mínima, de 22ºC.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Jéssika Machado