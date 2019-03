Sexta-feira tem dia nublado com pancadas de chuvas e trovoadas em MS

Campo Grande (MS) – A previsão do tempo para esta sexta-feira (15.3) é de céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas abrangendo todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar no Estado pode variar de 95% a 45% e as temperaturas ficam entre de 19°C – mínima prevista para Ponta Porã – e 34°C, que é a máxima para Três Lagoas.

Ainda de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), na Capital, as temperaturas oscilam de 22ºC a 28ºC. Confira o mapa:

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro