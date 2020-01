Sexta-feira será de tempo instável no Estado

Campo Grande (MS) – A sexta-feira (17.01) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. O tempo segue parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente no período da tarde. Nas regiões sul, leste e nordeste deve chover forte.

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que os termômetros podem registrar mínima de 20°C e máxima de 36°C, com tendência a declínio. O calor deve se concentrar na região centro norte do Estado.

Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 50% e 95% neste dia. Os ventos se mantém com intensidade fraca a moderada com rajadas. Confira no mapa como ficará o tempo na Capital e demais regiões.

Chuva

Ao menos até dia 21 de janeiro, a meteorologia aponta acumulados menores de chuva para Mato Grosso do Sul. Local que tem registrado as mais altas temperaturas, a região pantaneira pode ter até 25 milímetros acumulados no período. Para as regiões sudoeste, sul, central e bolsão, a expectativa é de até 60 milímetros de chuva.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) registrados nas estações do Estado durante a primeira quinzena do mês indica chuvas bem abaixo do esperado. Conforme o gráfico, apenas o município de Miranda registrou acumulados acima dos 100 milímetros.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro