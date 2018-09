Sexta-feira será de pancadas de chuva em algumas regiões, prevê Inmet

A máxima é de 31°C - Divulgação

A sexta-feira (21) amanheceu em Campo Grande com céu limpo, sol e temperatura de 19°C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer pancadas de chuva em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, durante o dia.

Segundo os meteorologistas, áreas de instabilidade continuam a atuar em Mato Grosso do Sul, promovendo por vezes, chuva forte, rajadas de vento, trovoadas e potencial para queda de granizo.

O dia será de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no oeste, sul e sudoeste. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima é de 31°C.