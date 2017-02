Sexta-feira será de céu parcialmente nublado com chuva em pontos isolados

A sexta-feira (3) começou com céu nublado em Campo Grande e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o dia, a previsão é de aumento nas temperaturas. No fim de semana, a previsão é típica de verão: chuva e calor no mesmo dia. |

Durante a manhã, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na Capital. À tarde, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e, durante a noite, nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. As temperaturas ficam entre 20°C e 30°C.

