Sexta-feira será de céu nublado e pancadas de chuva no sul do estado

A sexta-feira (19) começou com céu parcialmente nublado e garoa em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma frente fria, vinda do Paraguai, se aproxima e avança pelo sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

O tempo ficará instável com previsão de intensas pancadas de chuva e trovoadas, gerando acumulados significativos de precipitação, especial mente na faixa centro-sul do Estado. A previsão para esta sexta é de máxima de 30°C. O dia fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sul do estado. Demais regiões parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Campo Grande, máxima de 25°C. Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

