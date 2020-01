Máxima prevista é de 34ºC - Divulgação

A chuva deu uma trégua nesta sexta-feira (24) em Mato Grosso do Sul, onde o dia amanheceu com céu claro e, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol deve predominar hoje, podendo chover em pontos isolados. Termômetros variam entre 20ºC e 34ºC. Os valores da umidade relativa do ar podem registrar valores entre 40% e 95%.