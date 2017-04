Sexta-feira será de céu claro e calor, prevê Inmet

A sexta-feira (14) amanheceu com céu claro e termômetros marcando 22°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas sobem no decorrer do dia e o sol deve predominar em grande parte do Estado.

Ainda há possibilidade de chuvas isolados no centro-norte do Estado nesta sexta. O dia fica parcialmente nublado exceto no centro-norte e nordeste do estado que será nublado a parcialmente nublado com possíveis chuvas isolados. A máxima prevista é de 36°C.

Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado períodos nublado e máxima de 32°C.

