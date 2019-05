Temperatura máxima pode atingir os 35ºC - Divulgação

A sexta-feira (10) em Campo Grande amanheceu com céu claro e com poucas nuvens. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. As temperaturas máximas no Estado podem chegar aos 35°C.