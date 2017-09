Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 20% nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul, principalmente à tarde, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura máxima prevista para hoje é de 38ºC.

Em Campo Grande, o dia amanhece com ventos frios, céu sem nuvens e mínima de 22ºC. Uma névoa seca se forma no céu à tarde, impedindo a formação de nuvens e fazendo com que a máxima seja de 35ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 70%.

