A previsão para esta sexta-feira (10) é de mais calor e pancadas de chuva e trovoadas à tarde. O tempo continua abafado em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima hoje chega a 36ºC.

Em Campo Grande o sol predomina nesta manhã, com termômetros registrando mínima de 21ºC. O clima esquenta no decorrer do dia, a máxima chega a 31ºC e devem ter pancadas de chuvas e trovoadas à tarde. Possibilidade de chuvas à noite.

