Sexta-feira será de calor e temperaturas em elevação

A sexta-feira (24) amanheceu com céu claro e calor em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade diminui e continua a esquentar em todo Mato Grosso do Sul. Ainda podem ser observadas chuvas isoladas à tarde nas cidades do norte do Estado.

Em Campo Grande, predomínio de sol e poucas nuvens. Há poucas chances de chuva forte e apenas pancadas isoladas podem ser registradas. A máxima prevista é de 33°C.