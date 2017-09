A sexta-feira (15) em Campo Grande amanheceu com céu claro e calor. Os termômetros registravam 20°C logo nas primeiras horas do dia. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será de céu limpo e poucas nuvens. A temperatura máxima é de 36°C. A umidade relativa do ar fica entre 25% e 80%.

Veja Também

Comentários