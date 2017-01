Sexta-feira será de calor e possibilidade de chuva à tarde, prevê Inmet

A sexta-feira (13) começou com céu claro em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcavam 22°C logo no início da manhã. A previsão para o dia é de temperaturas altas, mas pode chover durante o dia.

Nas regiões sul e sudoeste a condição será de sol entre nuvens e não há expectativa de chuva significativa. Nas demais regiões poderá amanhecer com céu parcialmente nublado a nublado e poderá chover durante a tarde com ocorrência de trovoadas, principalmente municípios que correspondem as regiões centro, norte e nordeste do Estado.

