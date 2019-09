Sexta-feira sem chuva e máxima de 36°C no Estado

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (26.09) o tempo ficará firme em Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde.

Para o início do fim de semana, o vento segue de fraco a moderado com rajadas, e a temperatura média fica entre 14°C e 36°C, com umidade relativa do ar mais alta no período da manhã e em queda significativa nas horas mais quentes do dia, variando entre 95% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em Campo Grande, o início do fim de semana será marcado pelo tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura fica entre 17°C e 31°C, e os índices de umidade do ar entre 80% e 35%.

Confira no mapa a previsão para alguns municípios do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues