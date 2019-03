Sexta-feira fecha com previsão de tempo instável para todo Estado

Campo Grande (MS) – Sexta-feira (8.3) mantém a previsão de tempo instável, o ar quente e úmido predomina em Mato Grosso do Sul. O sol brilha forte, faz calor já pela manhã, à tarde há possibilidade de pancadas de chuva com risco de descargas atmosféricas, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Capital amanhece com sol, mas o aumento das nuvens deve provocar mudanças no fim do dia. A máxima para fica em 32ºC e a mínima em 21ºC.

Dourados e região também têm previsão de chuva no final do dia. A máxima é de 34ºC, o que faz aumentar a chance de aguaceiro. A umidade relativa do ar deve variar entre 43% a 87%.

No Leste sul-mato-grossense, sol e chuva rápida no decorrer do dia. Máxima de 34ºC em Paranaíba e mínima de 25ºC em Três Lagoas. Coxim, Sonora e região também têm previsão de chuva, com possibilidade de queda de raio. Máxima de 34ºC em Sonora e mínima de 20°C no município de Coxim.

Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo