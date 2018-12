Sexta-feira, dia 21, termina prazo para contribuinte quitar débito de ICMS com desconto de até 90%

Campo Grande (MS) – Contribuintes com débito de ICMS têm até sexta-feira, dia 21, para aderir ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais 2018 (Refis) e regularizar sua situação com até 90% de desconto no pagamento à vista ou parcelar em até 60 vezes, também com o benefício de redução de multas. Além disso, o contribuinte terá o nome excluído do cadastro da Dívida Ativa, conforme explica o secretário adjunto de Fazenda Cloves Silva.

As regras do Refis estão na Lei nº 5.285, de 7 de dezembro de 2018. De acordo com o secretário-adjunto de Estado de Fazenda, Cloves Silva, a intenção do fisco estadual é arrecadar R$ 100 milhões.

Os detalhes podem ser conferidos na edição nº 9.799 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)