Sexta-feira de chuvas em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Pancadas de chuvas e trovoadas são esperadas no decorrer de toda a sexta-feira (2) em Mato Grosso do Sul, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O céu deve permanecer nublado durante o dia, especialmente em municípios do Centro, Oeste e Nordeste do Estado, onde chove forte em pontos isolados.

Os termômetros podem variar entre 19°C e 30°C. Já a umidade relativa do ar tende a oscilar entre 60% e 95%.

Em Campo Grande deve chover forte durante a tarde. No decorrer do dia, pancadas de chuvas e trovoadas são esperadas na cidade. A temperatura mínima deve ser de 19°C e a máxima de 26°C.

Também pode chover em Dourados. O maior município do interior de Mato Grosso do Sul terá o tempo instável durante toda a sexta-feira. Os termômetros vão estar entre 19°C e 26°C. Corumbá deve registrar pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. O calor tende a chegar a 28°C.

Na divisa com São Paulo, o tempo também será de chuva. Três Lagoas deve ter temperaturas mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro