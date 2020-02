Sexta-feira de calor e chuva de verão em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Dia preferido da semana para muitos, a sexta-feira (21.02) chegou com bastante calor e possibilidade de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de variação de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes fortes em grande parte do Estado. Exceto nos municípios das regiões sul, sudoeste e nordeste onde o tempo ficará nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva.

Os termômetros podem registrar variação de temperatura entre 21°C e 36°C, com tendência a estável. A umidade do ar ficará elevada neste dia podendo variar entre 55% e 95%.

Campo Grande terá sexta de tempo fechado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes. Confira no mapa como ficará o tempo em algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro