A sexta-feira (4) começou com mais frio e sensação térmica de 10ºC em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer. Nas regiões leste e nordeste do Estado, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com névoa úmida. A temperatura fica entre 8°C e 27°C.

Veja Também

Comentários