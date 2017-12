Sexta-feira começa com céu nublado e Inmet prevê chuva para Campo Grande

A máxima prevista é de 26°C - Divulgação

A semana começa com céu nublado e temperatura amena em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão para o dia de hoje é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas no noroeste, norte e nordeste do Estado.

Em Campo Grande, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A máxima esperada é de 26°C.