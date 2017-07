A sexta-feira em Campo Grande (28) amanheceu com céu claro e baixa umidade relativa do ar, com termômetros marcando 16°C e sol. Máxima prevista é de 29ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma massa de ar seca garante dias ensolarados com baixos índices de umidade em todo o Estado. O sol e os baixos índices de umidade devem se manter, pelo menos, até a segunda-feira (31).

