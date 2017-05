A sexta-feira (5) começou com céu nublado em Campo Grande e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer pancadas de chuva em algumas regiões do Estado. O dia será nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva especialmente no sul e leste do Estado. A máxima fica em 31°C.

Para a Capital, a previsão nesta sexta é de dia nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. A temperatura fica entre 18°C e 28°C.

