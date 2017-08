Sexta edição da tradicional Black Friday Fronteira acontece em setembro

Será lançada na próxima semana, em Campo Grande, a sexta edição da tradicional Black Friday Fronteira, que será realizada entre os dias 7 e 10 de setembro nas lojas de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e nos dias 8 e 9 do mesmo mês em Ponta Porã (Brasil). O lançamento será na próxima quinta-feira (17), às 10h, na sede da Fecomércio-MS.

A campanha já está na sua sexta edição e sempre leva um grande número de turistas para a região. O evento já tem presença garantida de 39 lojas e os lojistas devem aplicar descontos de até 70% no preço dos produtos ofertados.

Os organizadores esperam receber mais de 100 mil turistas nas duas cidades durante o período de promoção e movimentar cerca de 30 milhões de dólares no comércio da fronteira.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Porã, que também é presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade, Amauri Ozório Nunes, o melhor ano do evento até agora foi a primeira edição, em 2012, e a expectativa para 2017 é igualar ou superar o período. “A economia começou a reagir e o dólar este ano está mais baixo que o ano passado, por isso a expectativa é boa”, afirma.

No ano passado, a Black Friday movimentou R$ 200 milhões nos dois lados da fronteira, em cinco dias de promoção. O público superou a expectativa dos organizadores, passando de 100 mil compradores.

