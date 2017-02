Seul acusa 4 espiões da Coreia do Norte de envolvimento na morte de Kim Jong Nam

Quatro espiões do governo da Coreia do Norte estão envolvidos na recente morte de Kim Jong Nam, meio-irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong Un, segundo a agência de inteligência da Coreia do Sul.

De acordo com parlamentares sul-coreanos, a agência lhes relatou hoje que quatro dos suspeitos investigados pela policia da Malásia pela morte de Kim Jong Nam, no último dia 13, são do Ministério de Segurança Estatal, como é conhecido o órgão de espionagem norte-coreano.

Em reunião privada, a agência sul-coreana também avaliou que o envolvimento de espiões norte-coreanos é prova de que o governo de Pyongyang está por trás da morte de Kim Jong Nam, que ocorreu no aeroporto de Kuala Lumpur, a capital malaia.

Os parlamentares não disseram como a agência obteve as informações. Fonte: Associated Press.

