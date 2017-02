Setúbal não tentará a reeleição à Santa Casa

Alegando estresse e desgaste físico e emocional, o médico e acionista do Banco Itaú José Luiz Setúbal, de 60 anos, anunciou na quarta-feira, 22, que deixará em abril o cargo de provedor da Santa Casa de São Paulo, quando acaba seu mandato, sem tentar reeleição. A instituição deverá ser comandada, a partir da saída de Setúbal, pelo advogado e articulista do Estado Antonio Penteado Mendonça, de 64 anos, único a formalizar candidatura até agora. Ele tem o apoio da atual gestão.

Ao jornal O Estado de S. Paulo , Setúbal disse que problemas de saúde e disputas políticas internas o fizeram desistir de disputar novo mandato. "Minha ideia inicial era ficar cinco anos, dois do restante do mandato do Kalil (Rocha Abdalla, ex-provedor que renunciou) e outros três de um segundo mandato, mas o desgaste foi muito grande. Desde 2014, coloquei nove stents no coração (dispositivo usado para normalizar o fluxo de sangue em artérias). É muito estresse. E não é só pelo problema financeiro. Tem as questões políticas da Santa Casa."

Entre as resistências enfrentadas em seu mandato, ele cita a recusa da mesa administrativa em aprovar novo estatuto, que tornaria a gestão mais profissional. Como avanços, aponta a informatização das atividades e o empréstimo de R$ 360 milhões com a Caixa Econômica Federal, para pagar fornecedores.

Embora não tente reeleição, Setúbal fará parte da chapa de Penteado Mendonça em abril, quando serão eleitos o provedor e os 50 integrantes da mesa administrativa. O advogado diz que, se eleito, sua gestão será de continuidade. "Não haverá ruptura. É uma chapa de continuação ao que Setúbal vinha fazendo, com foco na viabilidade da Santa Casa como instituição provedora de serviços de saúde", diz. Ele é da mesa administrativa desde a década de 1990. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários