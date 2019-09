Setor produtivo presenteia ministros de Agricultura do Brics com obras de Manoel de Barros e Ana Ruas

Representando o setor produtivo de Mato Grosso do Sul, o presidente da Famasul, Maurício Saito, presentou os ministros de Agricultura do Brics com um livro de poesias do poeta Manoel de Barros e uma tela da artista plástica Ana Ruas - Foto: Divulgação/Assessoria

Representando o setor produtivo de Mato Grosso do Sul, o presidente da Famasul, Maurício Saito, presentou os ministros de Agricultura do Brics, grupo composto Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com um livro de poesias do poeta Manoel de Barros e uma tela da artista plástica Ana Ruas. A entrega dos presentes foi realizada durante a programação da 9ª Reunião dos Ministros da Agricultura do Brics, que começou nesta quarta-feira (25) e termina nesta quinta-feira (26) no EcoSesi – Observatório Socioambiental, localizado no município de Bonito.

Maurício Saito elogiou a escolha de realizar o evento em Bonito como forma de apresentar o Brasil e Mato Grosso do Sul para o restante do mundo. “É uma oportunidade para que a gente possa divulgar nossas potencialidades e nossa capacidade produtiva muito baseada em sustentabilidade. Estamos entregando um presente para os ministros como forma de compartilhar a cultura do nosso Estado, bastante peculiar. Além das lembranças, também estamos entregando dados econômicos do nosso Estado”, afirmou.

Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, é uma honra promover a reunião do Brics em Bonito. “Como sul-mato-grossense, vi nesse evento a oportunidade de divulgar ainda mais a cidade, que é mundialmente conhecido, mas agora ficará ainda mais. Tivemos um dia extremamente produtivo hoje e todos ficaram encantados com o que viram. Espero, juntamente com esses presentes, que todos levem para seus países as melhores impressões de Bonito, de Mato Grosso do Sul e do Brasil e que esse encontro sirva para fortalecer nossos laços comerciais, mas também nossos laços de amizade”, declarou.

Presente ao evento, o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, reforçou que a realização da 9ª Reunião dos Ministros de Agricultura do Brics em Bonito, referência em ecoturismo e produção sustentável, é uma oportunidade de mostrar ao mundo como o Brasil trata a questão ambiental. “Mato Grosso do Sul hoje se destaca como um Estado com produção altamente sustentável, integração lavoura e pecuária com nível de excelência e é isso que queremos passar para o mundo. Além disso, o EcoSesi traduz exatamente o que queremos mostrar, que é um espaço que integra tudo de que precisamos. Temos rio, temos área de proteção ambiental, temos reserva legal, temos sustentabilidade com energia solar. Então vemos claramente que a percepção dos ministros e suas delegações foram extremamente positivas e essa imagem que eles vão levar daqui”, finalizou.