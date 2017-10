Setor produtivo destaca apoio que vem recebendo do governador Reinaldo Azambuja

Campo Grande (MS) – Presidentes dos 13 sindicatos rurais da região Norte do Estado se reuniram com o governador Reinaldo Azambuja no sábado (30.9) na sede do Sindicato Rural de Figueirão, para falar sobre os avanços e necessidades do setor produtivo. Eles aproveitaram a presença do governador, que foi entregar obras e anunciar novos investimentos no município, que completou na semana passada 14 anos de criação.

“É uma região que tecnologicamente está crescendo e toda vez que temos o crescimento do potencial produtivo temos a necessidade da participação do Estado, para que a gente possa escoar melhor e com maior eficiência o que produzimos”, afirmou o presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), Maurício Saito. Segundo ele, as necessidades dos municípios do Norte são de pontes e melhoria das estradas.

Saito disse ainda que os produtores sabem que podem contar com o apoio do governador Reinaldo Azambuja, que desde o início da sua gestão tem buscado atender as necessidades do setor rural. “Nos últimos anos o Governo do Estado construiu ou está entregando 90 pontes de concreto e melhorado as condições das nossas estradas, isso é o reconhecimento ao trabalho que é desenvolvido pelo setor produtivo”, comentou.

Reinaldo Azambuja destacou que vem adotando ações estruturantes em todos os 79 municípios, para dar condições para que o setor produtivo continue contribuindo para a geração de emprego e renda no Estado. “Mato Grosso do Sul tem o terceiro maior crescimento o Produto Interno Bruto (PIB) do País e isso devemos a vocês, do agronegócio, que tem ajudado a superar esta que é a maior crise da história do Brasil”, afirmou.

O governador também enalteceu a força da pecuária da região, com destaque para a criação do Zebu. “Essa região tem crescido muito na produção de carne de qualidade e, agora, com o lançamento do projeto “Carne de Zebu” vamos levar a marca do nosso produto para outros mercados”, afirmou.

Reinaldo Azambuja comentou ainda, que o Governo do Estado vem trabalhando para que os frigoríficos que estão paralisados retomem as atividades, citando como exemplo as unidades de Dois Irmãos do Buriti e Caracol. Disse apoiar também a instalação de um frigorífico em Figueirão para atender os municípios da região. “Seremos parceiros também, vamos trabalhar juntos. Primeiro para edificar, equipar, ter uma boa inspeção, boa vigilância para poder tirar daqui a carne inspecionada, com selo de qualidade que vai dar uma oportunidade a mais aos produtores de toda essa região”, pontuou o governador.

