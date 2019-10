Setor imobiliário aquece e incorporadora anuncia maior investimento para o Estado

A diminuição dos juros para financiamento imobiliário anunciada pela Caixa Econômica Federal, no início de outubro, e a redução da taxa Selic, mexeram fortemente com o segmento no Brasil todo - Foto: Reprodução

A diminuição dos juros para financiamento imobiliário anunciada pela Caixa Econômica Federal, no início de outubro, e a redução da taxa Selic, mexeram fortemente com o segmento no Brasil todo. Em Mato Grosso do Sul não foi diferente, a SBS Empreendimentos aproveitou o momento favorável e as comemorações de aniversário do Estado para divulgar que irá ampliar os investimentos locais.

A empresa sul-mato-grossense passou os últimos anos, focada em adquirir áreas para futuros empreendimentos em Campo Grande e no interior, estudar o mercado local com pesquisas e grupo de especialistas para definir o produto exato para atender as necessidades da sociedade. Agora, a empresa acredita que tenha chegado o melhor momento para colocar todo o planejamento em prática para edificar novos empreendimentos. “Somos uma empresa de empreendimentos imobiliários que tem como fundamental atributo a qualidade construtiva, a segurança de todos os processos e o foco no que o mercado está pedindo. Por alguns anos atuamos no setor de construção na região Norte, adquirimos um vasto portfólio e agora chegou a hora de atuar mais em casa” afirma Phaena Spengler, executiva da empresa.

A SBS sempre teve atuação voltada para Campo Grande, mas de acordo com a executiva, a temperatura do mercado determinou mais tempo em planejamento, o que segundo ela, deixa a empresa segura para anunciar uma forte expansão nos investimentos para os próximos cinco anos em Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo Phaena Spengler, a empresa tem o equivalente a 200 milhões de Valor Geral de Venda (VGV) em ativos só na Capital, o que oferece um lastro extremamente consistente para os investimentos e posicionamento consolidado. O primeiro empreendimento deve ser lançado no primeiro semestre de 2020, na região central de Campo Grande.