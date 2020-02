Setor estratégico para MS, Licitação passa a ter Coordenadoria Jurídica

A mudança, segundo a procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti Rahim, assegura um andamento mais ágil dos processos de compras, além de garantir uma atuação consultiva e preventiva e com maior fluidez para o cotidiano da Superintendência. - Saul Schramm

Campo Grande (MS) – Para otimizar os processos de Compras do Governo, a Superintendência de Compras e Materiais da Secretaria de Estado de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) passou a ter um novo formato desde a segunda-feira (03.02), com a criação da Coordenadoria Jurídica do órgão.

A mudança, segundo a procuradora-geral do Estado, Fabíola Marquetti Rahim, assegura um andamento mais ágil dos processos de compras, além de garantir uma atuação consultiva e preventiva e com maior fluidez para o cotidiano da Superintendência.

De acordo com a nova designação, além da secretária especial, Ana Carolina Nardes, que responde pela Sucomp, a Coordenação Jurídica da Superintendência estará sob o comando da procuradora Vanessa Mesquita. Também integra o órgão o procurador André Carvalho, recém-empossado.

“A atuação da Sucomp fez a diferença em 2019, diante da quebra de paradigmas e de procedimentos implementados, pois focamos em uma atuação técnica e bem respaldada, o que resultou em um saldo positivo na área de compras. Enfim, atuamos sempre dentro da legalidade, com celeridade e transparência”, destaca a secretária especial da Superintendência de Compras, Ana Carolina Nardes.

Para o secretário em exercício da SAD, Édio Viegas, com um formato novo e estruturante, o setor de compras está reforçando a forma como o Estado cuida do patrimônio. “A licitação é um setor estratégico para o Governo, por isso a importância de se estabelecer com um modelo mais moderno e ágil”, afirma.

A apresentação da Coordenadoria Jurídica da Sucomp também foi acompanhada pela nova Coordenadora Jurídica da SAD, procuradora Doriane Gomes Chamorro e pelo procurador Ivanildo Silva da Costa.

Elaine Paes – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Divulgação