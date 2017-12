Setor empresarial lança campanha de combate ao Aedes aegypti de olho em 2018

A expectativa do movimento é impactar as 7 mil empresas associadas à ACICG, incentivando-as a organizar internamente ações relacionadas ao combate do mosquito - Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), em parceria com a rede Comper de supermercados e o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou hoje (19), a campanha Liga Antimosquito 2018, que tem por objetivo combater o Aedes aegypti. A expectativa do movimento é impactar as 7 mil empresas associadas à ACICG, incentivando-as a organizar internamente ações relacionadas ao combate do mosquito e, com isso diminuir o número de casos de dengue, vírus Zika e febre Chikungunya entre os colaboradores e suas famílias.

Para participar da campanha, que é gratuita e já disponível, as empresas interessadas devem se cadastrar no site www.acicg.com.br, e em seguida realizar o download do material de apoio. As peças da campanha estarão em formato editável para inclusão da logomarca das empresas participantes. As atividades poderão ser fotografadas, e as imagens postadas na página do Facebook da empresa, que posteriormente serão compartilhadas na página da ACICG, na mesma rede social.

O presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro ressalta a importância do envolvimento da população. “O setor empresarial continua a guerra contra o mosquito. Percebemos uma grande queda nas notificações de casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti de 2016 para 2017, mas ainda assim não podemos relaxar, e não podemos esperar apenas as ações do poder público para nos proteger. É essencial que todos se envolvam e sejam monitores de sua região, além de multiplicadores de informação no combate a esse mal”.

O secretário de saúde do município, Marcelo Vilela participou do lançamento, parabenizou a ACICG e a rede de supermercados pelo sucesso da primeira edição da campanha e por renovar seu compromisso com a cidade. “Nossa palavra é de agradecimento, porque a administração pública não tem esse alcance. Então quando vemos as entidades, comércio, a iniciativa privada envolvidos nessa causa de responsabilidade social deixa a gente bastante satisfeito. Isso é um sinal de que as pessoas começam a entender de sáude pública”, disse.

Eliasze Guimarães, coordenador na Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) apresentou alguns dados técnicos e disse que o Aedes aegypti é um inimigo que há 30 anos causa estragos na Capital. “Pelo menos a cada dois meses nós fazemos um trabalho de vigilância, e intensificamos isso nos primeiros meses do ano para monitorar esse vetor. Temos bairros em estado de risco, apontando que grande quantidade das moradias inspecionadas apresenta focos positivos para o mosquito, como é o caso do Noroeste, recordista no número de focos com 7% dos imóveis atingidos. Se não fizermos nada agora, teremos muitos problemas num futuro bem próximo. Neste ano tivemos menos notificações de doenças que no ano anterior, mas não podemos baixar a guarda”, garantiu.

Carlos Paes e Juraci Amorim gerentes regionais da rede Comper, reforçaram que estão à disposição, por meio de seus colaboradores para estender essa ação de prevenção às casas do maior número possível de cidadãos. “Na nossa sociedade muitas coisas são conhecidas, e o que falta na maioria dos casos é a atitude. No Comper temos abordado muito esse tema e temos que despertar nos nossos conhecidos a atitude, para que a prática seja um sucesso”, contribuiu Amorim.