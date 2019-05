Setor de oncologia infantil do HRMS oferece apoio multidisciplinar e humanizado

Campo Grande (MS)- O Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI), instalado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, já completa quase duas décadas de atendimento, estando em funcionamento desde maio de 2000. O setor atende crianças e adolescentes de 0 à 18 anos, portadores de doenças onco-hematológicas. Por mês, o hospital mantém uma média de 60 a 70 crianças em quimioterapia. São atendidos cerca de 250 novos casos de câncer e doenças hematológicas por ano. Já as consultas ambulatoriais são 100 por semana.

Todos os tratamentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o CETHOI proporciona ainda atendimento especializado em doenças oncológicas e hematológicas não neoplásicas.

O serviço funciona em comunhão com a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) e a Secretaria do Estado de Educação (SAD), proporcionando atendimento voluntario multidisciplinar, com apoio biopsicossocial, com atividades específicas das áreas da nutrição, enfermagem, fisioterapia, psicologia, assistência social e ludicopedagogia, que inclui a escolaridade formal.

Por se tratar de situações complexas, a equipe do HRMS faz questão de praticar o atendimento humanizado, promovendo atividades lúdico-pedagógicas, brinquedoteca, atendendo também nos isolamentos e ambulatórios, visando a melhoria na qualidade de vida da crianças e adolescentes em regime hospitalar. Na brinquedoteca ocorrem atividades livres com acompanhamento de uma supervisão dos voluntários e brinquedistas, atividades extremamente importantes nesses processos.

Os pacientes chegam até o serviço através de regulação de vagas, pelo Pronto Atendimento Médico (PAM), postos de saúde e ambulatório de oncologia pediátrica do Centro de Especialidades Médicas (CEM). Todos os pacientes e familiares recebem tratamento psicológico, o que possibilita através de uma escuta diferenciada a oportunidade de crescimento, fortalecimento e amadurecimento frente ao tratamento. A psico-oncologia pediátrica procura levar a seus pacientes, cuidadores, familiares e equipe de atendimento, o suporte necessário para o perpasse do tratamento e seus desfechos possíveis.

Iza Rocha – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Fotos: Iza Rocha.