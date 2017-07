Setor da Construção civil ganha com inauguração da escola da Construção do SENAI

O presidente do SINTRACOM (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande), José Abelha, e o presidente SINTICOP (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS), Walter Vieira dos Santos, participaram nesta quinta-feira pela manhã da inauguração da Escola da Construção do SENAI em Campo Grande que fica na Avenida Rachid Neder, esquina com a Rua Caxias do Sul.

A Escola foi construída num terreno de 9.258 m², e teve investimento de R$ 19,4 milhões. No local, serão oferecidas 2.100 vagas em 81 cursos de todas as áreas que envolvem a construção civil, pesada, e também o ramo mobiliário.

O presidente do SINTRACOM de Campo Grande destaca a importância da Escola para transformar o setor da construção civil do estado. “Com certeza vai gerar mais oportunidade de qualificação que é um grande gargalo que enfrentamos. Trabalhador qualificado tem um salário melhor, além de proporcionar mais segurança nos canteiros de obras. Tudo que é feito neste sentido é muito bem-vindo”, afirma José Abelha.

Para o SINTICOP a Escola também traz um ganho imenso. “Agora, o trabalhador do estado pode se qualificar. Muitos que atuam na construção pesada vem de outros estados e mandam boa parte do dinheiro para suas famílias. A Escola da Construção dá oportunidade para que mais trabalhadores de Mato Grosso do Sul atuem na área. Com isso, o rendimento deles é gasto aqui mesmo e ajuda a impulsionar a economia”, explica Walter Vieira dos Santos.

O presidente da ACOMASUL (Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul), Adão Castilho, também participou da inauguração. A ACOMASUL reúne centenas de pequenos construtores que têm o trabalho voltado para imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. “Agora, sabemos onde buscar mão de obra qualificada. Vamos assim ganhar tempo na obra e evitar o desperdício de material. Tudo isto reflete no custo que será menor e reflete também na qualidade que será ainda maior”, afirma Adão Castilho.

No primeiro ano de funcionamento, serão oferecidos cursos de pedreiro, armador, carpinteiro, pintor, encanador, gesseiro, técnico em edificações, tecnólogo em construção, técnico em móveis, marceneiro, desenhista em CAD e técnico em segurança do trabalho, nos períodos da manhã, tarde e noite.

