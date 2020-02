Sétima edição do Baile do Servidor já tem data marcada: dia 15 de fevereiro

Campo Grande (MS) – A sétima edição do Baile do Servidor acontece no próximo dia 15 de fevereiro, com animação da Banda Lilás e do sambista Gideão Dias. Desde a primeira edição em 2015, o evento, que promove integração e lazer, foi aos poucos conquistando a simpatia dos servidores, e na última edição reuniu mais de 2 mil participantes.

Com entrada gratuita, e abertura dos portões as 21 horas, o evento temático será realizado no Clube Estoril. As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do site www.inscricaoeventos.ms.gov.br. O comprovante de inscrição deverá ser impresso e apresentado na entrada do evento.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação