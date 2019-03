Setenta blocos saem pelas ruas de São Paulo no sábado pós-carnaval

O sábado do final de semana pós-carnaval terá 70 blocos desfilando pelas ruas da capital paulista. Entre as atrações estão os megablocos do cantor Bell Marques, que desfila com o Vumbora, em frente ao Parque do Ibirapuera a partir das 13h. No mesmo horário Claudia Leitte anima o Largadinho, na Lapa. O Bloco do Sebah Vieira sai no mesmo horário na Avenida Tiradentes, no Centro. Mais tarde, às 14h o Vou de Táxi agita o bairro do Brooklin.

No Centro, durante toda a tarde, os blocos atrem os foliões a partir das 13h com o Bandida Coletivo, na Praça da República; Carnavibe, na Rua Augusta; Cordão do Jamelão, na Rua Maria José; Santa Farra, na Martim Francisco; Siga Bem Caminhoneira, na Praça General Craveiro Lopes; Cecilias e Buarques, na Rua Martim Francisco e o Mamba Negra, na Rua Boa Vista. Às 14h, saem os blocos de Diversidade, no Largo do Arouche e Levando os Elepês da Gal, na Rua Mauá. Às 15h é a vez do Bloco QBarra, na Rua Augusta; Catuaba, na Avenida Tiradentes; Coreto Pintado, na Rua Augusta; e Carnavelhas, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva.

Na Zona Sul às 13h quem faz a festa na Vila Mariana são: Bloco da Ressaca; Bloco Nu Nu Mundo; Bloco do Descubra e Bloco do Sukatão; Love Connection Parade. Na Zona Oeste a partir das 13h estão agendados o Nu Vuco Vuco (Lapa); Bloco do Apego (Pinheiros), Ressaca do Belo Gole (Freguesia do Ó); Kaya na Gandaia (Pinheiros); Farofada (Brooklin); Te amo só como amigo (Pinheiros).

Em seguida às 14h, a brincadeira fica por conta do Erê Tantã Bloco de Brincar (Butantã); Bloco do DRE (Itaim); Bloco da Surtação (Pinheiros); Macaco Cansado (Pinheiros); Bloco Baguncinha (Pinheiros); Fervo da Vila (Pinheiros); Os Madalena (Pinheiros).