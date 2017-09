Setembro inicia com calor e temperaturas pode chegar aos 40ºC

O mês de setembro chegou com céu claro e a sexta-feira (1°) será de calor com termômetros chegando quase aos 40°C, segundo os meteorologistas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o Inmet, a temperatura máxima é de 36°C e a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30%. Em Coxim, máxima de 28°C; 36°C em Corumbá e 28°C em Dourados. Em Campo Grande, dia claro com névoa seca e baixos índices de umidade do ar. A máxima é de 33°C. A umidade fica entre 25% e 80%.

As temperaturas máximas também seguem em elevação: 36°C no sábado, 38°C no domingo e 39°C na segunda-feira.

Veja Também

Comentários