Setembro é mês de luta pela conscientização para a doação de órgãos

Com o objetivo de conscientizar a população da importância de ser um doador, comemora-se no próximo dia 27 de setembro o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em alusão à data, o mês também é lembrado como Setembro Verde, uma luta para que mais pessoas se tornem doadoras.

Conforme dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), o País vive o melhor cenário de doações em 20 anos. Em 2016 foram, aproximadamente, 25 mil transplantes e, no ano passado, os números chegaram em torno de 27 mil.

Aqui no Estado a Central Estadual de Transplantes (CET) já realizou neste ano, em Mato Grosso do Sul, 33 doações de órgãos, além da captação de 153 córneas. Nos últimos três anos, a Central captou 108 órgãos e 730 córneas, mas nem todos os órgãos doados no Estado foram direcionados para pacientes em Mato Grosso do Sul. Muitos vão para outras localidades, já que os transplantes acontecem de acordo com a fila de espera nacional.

Desde o início dos trabalhos da CET, já foram enviados para outros estados 26 corações, 914 córneas, 40 corações para retiradas de válvulas cardíacas, 114 fígados, 10 pâncreas, 291 rins e quatro pulmões.

Mato Grosso do Sul realiza os transplantes de rim, tecido musculoesquelético e córnea, sendo o último o mais comum.

Para se tornar um doador de órgãos é preciso apenas informar a família de sua vontade, ficando a mesma responsável pela autorização da doação mediante duas testemunhas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)